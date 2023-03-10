حلب.. من مسرح للتاريخ والحياة إلى مدينة منكوبة

"حلب" مدينة لا تحتاج إلى التعريف بها أو تحديد موقعها، فقد اشتهرت عبر التاريخ ولمع اسمها كأنما كانت دوما عالما متفردا بذاته.

تقع هذه المدينة في شمال سوريا وهي أكبر محافظات الجمهورية السورية من ناحية تعداد السكان، إذ كان عدد سكانها 4,6 مليون بتقديرات عام 2004، كما أنها تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا.

ولم تكن حلب مدينة بارزة فقط في سوريا، بل هي تعد أكبر مدن بلاد الشام كلها.