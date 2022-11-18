مذيع الجزيرة أحمد فاخوري يخذل يمنيا بسؤال تعجيزي ويثير غضب مواطنيه

استضاف المذيع السوري أحمد فاخوري، في إحدى فقرات برنامجه "شبكات"، الذي يقدمه على شاشة قناة الجزيرة القطرية مساء الخميس رجلا يمنيا يمتلك معلومات وافرة تتعلق برياضة كرة القدم، وتحديدا حول تاريخ كأس العالم.

وجاءت استضافة الفاخوري، في برنامجه، الذي يتناول أبرز القصص والقضايا، التي تحظى باهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، لليمني عبدالرقيب اليافعي، على خلفية ظهوره في إحدى القنوات القطرية الرياضية، وهو يجيب على كافة أسئلة مراسل القناة، التي وجهها له في مختلف نسخ مونديال كأس العام، على مدار تاريخه.

وعند قراءة الفاخوري، لبعض التغريدات التي تتناول الموضوع الذي يستعرضه في الفقرة، كما جرت العادة، وقف عند إحدى التغريدات التي طالبت إدارة القناة الرياضية، التي ظهر فيها اليافعي، بتوفير تذكرة مجانية له، لحضور مباراة المنتخب الذي يشجعه، تقديرا لذاكرته القوية، وحجم المعلومات الهائل الذي يمتلكه.

وحينها علق الفاخوري، قائلا: "أنا سأمنحه تلك التذكرة"، ليقوم من فوره باستقبال (اليافعي)، على بساط أستوديو البرنامج، موجها له أسئلة، ليمنحه التذكرة في حالة الإجابة عليها من قبله.

وكان أحد الأسئلة التي وجهها الفاخوري "تعجيزيا"، إذ سأله ما اسم حكم الراية في المباراة الأشهر على تاريخ كأس العالم، والتي جمعت بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني في مونديال المكسيك 1986.

لينهي مقدم البرنامج فقرته، مع ضيفه اليافعي، مشيرا إلى أنه لم ينجح في الإجابة على كافة الأسئلة، رافضا منحه تذكرة حضور واحدة من مباريات كأس العالم التي وعده بها، مكتفيا بمنحه كرة قدم، الأمر الذي أثار سخط وغضب اليمنيين على نطاق واسع، وشنوا حملة واسعة عبروا من خلالها عن استيائهم من الطريقة التي تعامل بها أحمد فاخوري مع ضيفه.

وقال الإعلامي اليمني محمد الضبياني: "‏يؤسفنا القول، أن مقدم برنامج شبكات على قناة الجزيرة أحمد فاخوري، أظهر صورة استعلائية وغير مهنية مع الموهوب اليمني عبدالرقيب اليافعي".

وأضاف: "لا أدري كيف سقط في هذا الخطأ الجسيم، والاستعراض المهين، على شخص بسيط كل ذنبه أنه شغوف بالرياضة وتفاصيلها".