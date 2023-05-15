"إكسبو دبي" تفتح أبوابها للزوار بالمجان الجمعة

أعلنت مدينة "إكسبو دبي" عن فتح أبواب وجهاتها الأكثر شعبية مجاناً لجميع الزوار الجمعة المقبلة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمتاحف، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وسيتاح للضيوف دخول ألف - جناح التنقل، وتيرّا -جناح الاستدامة، وجناح الرؤية، وجناح المرأة، وأجنحة قصص أمم الثلاثة.

ويحتفي اليوم الدولي للمتاحف هذا العام بموضوع "المتاحف والاستدامة والرفاه" وهو موضوع وثيق الصلة بنهج مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل المستدامة والمتمحورة حول الإنسان.

وبعد انتهاء "إكسبو 2020 دبي"، نشأت مدينة ذكية تتمحور حول الإنسان وهي "دستركت 2020".

وأصبح موقع المعرض أشبه بمجمع متكامل متعدد الاستخدامات، يستمر ليحقق الفكرة من تأسيس "إكسبو 2020" ليكون منظومة عالمية ترمي إلى التواصل والتطوير والابتكار.