طفل يخضع لعقوبة قاسية من والده بسبب ألعاب الفيديو

تقول الحكمة إن الكثير من الأشياء الجيدة يصبح ضارًا أو مزعجًا على مدار فترة زمنية طويلة، وقد اكتشف صبي صيني من "شينزين" ذلك بطريقة صعبة مؤخراً.

وشاهد أب طفله وهو يلعب ألعاب الفيديو على هاتفه بعد منتصف الليل، رغم أنه كان عليه الاستيقاظ للمدرسة مبكرًا في صباح اليوم التالي.

وخضع الطفل لعقوبة قاسية من والده بجعله يلعب ألعاب الفيديو حتى ينهكه التعب، وذلك بعدما ضبطه يلعب على هاتفه في الساعة 1 صباحًا في إحدى الليالي المدرسية.

ونقلت صحيفة "متروبوليس" عن الوالد قوله إنه كان غاضبًا عندما وجد ابنه يلعب على هاتفه بينما كان يجب أن يكون نائمًا، لكنه لم يعرف كيف يتصرف في البداية.

وأراد الأب أن يعلم الصبي درسًا لن ينساه بسهولة، فبدلاً من توبيخ الصبي، أخبره فقط أنه يمكنه اللعب على هاتفه بدلاً من النوم، مضيفًا أنه يمكنه حتى قضاء يوم إجازة من المدرسة حتى يلعب أكثر.

واستمتع الطفل بعقوبته غير المعتادة قليلاً في البداية، واستمر في اللعب على هاتفه تحت إشراف والده طوال الليل حتى حوالي الساعة السابعة صباحًا.