السعودية تنشئ وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال

كشفت السعودية، اليوم الأحد، عن إنشاء النيابة العامة في المملكة، وحدة متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، في خطوة ستعزز من حصول الأطفال في البلاد على حقوقهم ومصالحهم.

والنيابة العامة جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة عبر قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون أعضاء النيابة العامة، وتعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، دشن "وحدة شؤون الطفل"، التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام، ومراعاة مصلحته الفضلى.

وتهدف الوحدة الجديدة أيضًا إلى حوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقُّق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.

وينص نظام حماية الطفل في السعودية، على أن إيذاء الأطفال وإهمالهم يشمل عدم استكمال لقاحاتهم أو التسبب بانقطاعهم عن الدراسة أو سوء معاملتهم أو التحرش بهم أو تعريضهم للخطر أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامتهم، أو التمييز ضدهم لأي سبب أو التنمر عليهم.