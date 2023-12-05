ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر.. من التهميش إلى المشاركة

تجربة مميزة

ووفق ما أشارت إليه المسؤولة برابطة ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح عدنان، فإن "تخصيص شاطئ كامل لذوي الاحتياجات الخاصة، يُعدُّ تجربة فريدة لدمج هذه الفئة مع المجتمع".

وأضافت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه جرى تجهيز الشاطئ ليكون ملائمًا لذوي الاحتياجات، من خلال توفير مقاعد مخصصة لهم، ومنحهم إمكانية النزول إلى البحر مباشرة من كراسيهم المتحركة، بالإضافة إلى توفير "عوامات" مخصصة لهم.

وتستمر الدولة المصرية في اهتمامها بهذه الفئة؛ إذ تركز على تمكينهم في جميع المجالات، بما في ذلك التمكين السياسي، الذي تَمثّل في حصولهم على مقاعد في البرلمان، وهو إحدى أهم المؤسسات في الدولة.

وتقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة هبة البشبيشي، إن "الدولة تبنت العديد من السياسات التي تؤكد اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، منها تخصيص مقاعد لهم في البرلمان؛ ما يُسهم في تعزيز دورهم في العملية التشريعية".

ويمثّل وجود نواب من ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان أهمية كبيرة؛ إذ يُمكنهم الدفاع عن حقوق هذه الفئة المجتمعية، والعمل على سن تشريعات تحمي حقوقهم، خصوصًا أنهم يتعرضون للتهميش والتنمر، وفق البشبيشي.