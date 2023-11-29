عانى من صداع شديد لـ5 أشهر.. وهذا ما وجدوه في جمجمته

عانى رجل فيتنامي من صداع مؤلم وشديد لأكثر من 5 أشهر انتهى بفقدان بصره، ليكتشف الأطباء أن زوجين من عيدان تناول الطعام عالقتان في جمجمته.

وفي التفاصيل وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، أُدخِل رجل لم يكشف عن اسمه إلى مستشفى "الصداقة الكوبية" بمدينة دونج هوي في فيتنام، بعد أن اشتكى من صداع مستمر ومؤلم وفقدان الرؤية ونزول سوائل من أنفه.

وقال الأطباء إن الرجل لم يكشف عن أي أسباب محتملة لأعراضه، إلا أن الأشعة المقطعية أظهرت إصابة حادة داخل جمجته، بالإضافة إلى وجود جسمين غريبين يمتدان من أنفه ليصلا إلى دماغه.

وبعد الفحوصات الدقيقة والشاملة، تبين أن الجسمين الغريبين هما عودا تناول طعام مكسوران.