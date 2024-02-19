أسترالية تنام بجوار جثة شقيقها المتحللة خمس سنوات (صور)

قضت امرأة في السبعينيات من العمر، 5 سنوات نائمة بجوار جثة شقيقها المتحللة في منزل مليء بالفئران والقمامة بحي فاره جنوب غرب ملبورن بأستراليا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الشرطة ألقت القبض على المرأة؛ إذ اضطر عناصر الطب الشرعي، الذين كانوا يرتدون ملابس واقية من المخاطر البيولوجية، إلى اقتحام المنزل المليء بالقمامة المتراكمة من الأرض حتى السقف، بينما كانت الفئران والحيوانات الميتة والبراز البشري تغطي المكان.

وتبين أن المرأة قضت بجانب الجثة مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وقالت جارتها في تصريح لصحيفة محلية "أخرجوا من منزلها هيكلا عظميا ملطخا بالدماء، ولم تكن جثة.. سنوات ولم نلاحظ شيئا".

وقررت الشرطة اقتحام المنزل، بعد أن اشتكى الجيران مرارا من رائحة وهيئة المنزل، كما قالوا إنهم لم يروا شقيق المرأة منذ عام 2018.