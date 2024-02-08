أول بلد عربي يعلن موعد غرة شهر رمضان

أعلنت دولة الكويت، اليوم الخميس، أن غرة شهر رمضان "فلكياً" ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس/آذار، وفقاً لحسابات "مركز العجيزي العلمي".

وأفاد المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن غرة شهر شعبان "فلكياً" ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير/شباط الحالي، وعدّته 29 يوماً.

ووفق المركز، "ستصعب رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إذ سيمكث لمدة 12 دقيقة فقط"، مبيناً أن شروق القمر يوم 29 شعبان 1445هـ سيكون في تمام الساعة 6,07 صباحا فيما سيكون غروبه في تمام الساعة 6,05 مساء.

وذكر أنّ موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس/آذار المقبل في تمام الساعة 12,2 ظهرا وسيكون شكله مستويا تماما.

وأضاف أن موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون في تمام الساعة 5,45 بالتوقيت المحلي، فيما سيكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 5,53 مساء.