فائز بـ1.35 مليار دولار يقاضي أم ابنته لإفشاء سر الجائزة لوالديه

رفع الفائز برابع أكبر جائزة يانصيب في الولايات المتحدة Mega Millions، دعوى قضائية ضد والدة ابنته، لأنها اخبرت والديه بفوزه بمبلغ 1.35 مليار دولار، رغم توقيعها اتفاقية "عدم إفشاء".

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" ادّعى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أن والدة ابنته كانت من الأشخاص القلائل الذين علموا بفوزه باليانصيب في يناير 2023، وأنه طلب منها التوقيع على اتفاقية عدم افشاء تمنعها من نشر خبر فوزه لعشر سنوات.

وقال الفائز إن والدة ابنته خرقت الاتفاقية الملزمة قانونًا، من خلال إخبار والديه وشقيقته؛ ما يلزمها بدفع تعويض لا يقل عن 100 ألف دولار لكل إفشاء غير مصرح به.

وبحسب ما ورد، قالت المرأة التي تدعى سارة سميث إنها وقعت على اتفاقية عدم الإفشاء التي تنص على أنها لن تكشف أي معلومات عن فوز شريكها بالجائزة الكبرى حتى يناير 2032، أي عندما تبلغ ابنتهما سن الرشد، لكنها أفشت السر عن طريق الخطأ".

ورغم أن أحد بنود الاتفاقية ينص على ضرورة إخبار الفائز بافشاء السر خلال 24 ساعة، إلا أن سارة فشلت في تحقيق ذلك؛ ما أدى لانتشار الخبر من الوالدين إلى شقيقة الفائز.

ويطالب الفائز الآن شريكته بدفع 100 ألف دولار كتعويض، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التقاضي، والكشف له عن الأشخاص الآخرين الذين أخبرتهم بفوزه.