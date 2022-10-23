تحذير من سلوك "خطير" ينتشر على "تيك توك"‎‎

حذر خبراء من سلوك "خطير" ظهر أخيرًا من خلال مقاطع فيديو انتشرت عبر تطبيق "تيك توك"، يقوم الناس فيه بإنشاء سخانات ومدافئ منزلية محلية الصنع من الشموع والأواني الفخارية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المستخدمين يضعون قدرًا أو وعاءً من الطين المقلوب رأسًا على عقب فوق مجموعة من الشموع المضاءة لإنشاء سخان مصغر لتدفئة منازلهم.

وتروج بعض البرامج التعليمية التي تشرح كيفية تصنيعها على أنها "اختراق تكلفة المعيشة" الذي سيساعد الناس على توفير المال في فواتير التدفئة الخاصة بهم.

ومع ذلك، حذر خبراء من فرقة الإطفاء في لندن من أن الاتجاه "خطير"، إذ سيصبح الجزء الخارجي من القدر حارًّا جدًّا ويخلق خطر الحروق، ويمكن أيضًا أن تعلق الرطوبة داخل الطين بعد ري النباتات، ويمكن أن تتبخر بسرعة مع الحرارة وتتسبب في انفجار القدر.

وقال مساعد مفوض اللواء تشارلي بوجسلي "الشموع هي أحد أكثر أسباب الحرائق شيوعًا في المنازل ولا ينبغي استخدامها لأي شيء آخر غير الغرض المقصود منها".

وتابع "وعلى الرغم من أن اختراق الحياة يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن الكثير منهم لديهم القدرة على أن يكونوا خطرين، ونحث الناس على عدم متابعة مقاطع الفيديو إذا كانت ستعرضك أنت أو الآخرين للخطر".

وبدأت مقاطع الفيديو التي تشرح كيفية إعداد سخان وعاء الطين في التداول على "تيك توك" في بداية 2021، لكنها اكتسبت أخيرًا مزيدًا من الاهتمام مع بدء برودة الجو.

وتم استخدام وسم "#terracottapotheater" في مقاطع الفيديو مع أكثر من مليوني مشاهدة وسط تزايد في أعداد المشاهدات.