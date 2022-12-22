السعودية تطلق "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"، ضمن رؤية المملكة 2030.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، من خلال إنشاء سلسلة للملكية الفكرية تحفز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي للمملكة في مجال الملكية الفكرية.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين".
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها.
وتحقيقاً لهذه الركائز، سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم، من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
كما تستهدف حماية الملكية الفكرية تنشيط اقتصاد السوق من خلال ذلك، والمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها، استناداً لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل "ذا لاين" و"نيوم".
واختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.