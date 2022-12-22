السعودية تطلق "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"، ضمن رؤية المملكة 2030.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، من خلال إنشاء سلسلة للملكية الفكرية تحفز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي للمملكة في مجال الملكية الفكرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين".