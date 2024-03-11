كيف يمر الإفطار على اللاجئين في رمضان؟

"لا موائد معتادة"

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم، قد يكون من الصعب الاستمرار في هذه التقاليد بعيدًا عن ديارهم.

ولأن اللاجئين لديهم إمكانيات محدودة للحصول على الطعام والإمدادات، غالبًا ما تكون موائد إفطارهم خالية من المشروبات والأطباق المعتادة.

وبسبب انفصالهم عن عائلاتهم، يمكن أن يكون الإفطار أيضًا تذكيرًا لهم بمن اضطروا إلى تركهم خلفهم.

مع ذلك، تحاول بعض العائلات اللاجئة التغلب على ظروفها لتحتفل وتجد البهجة رغم قسوة ظروف الحياة.

وأجبرت خديجة، وهي نازحة داخل سوريا، على الفرار من منزلها في حمص في بداية الحرب، ومنذ ذلك الحين وهي تتنقل في أنحاء سوريا.

ومع ارتفاع أسعار الطحين وزيت الطهي والمواد الغذائية الأخرى إثر الحرب وما تبعها من أزمات كجائحة كورونا، يكافح العديد من العائلات، مثل: عائلة خديجة، من أجل الحصول على اليسير من الإمدادات التي تحتاجها للاحتفال برمضان.

وتقول خديجة "قبل بداية الأزمة كنت أحضر العديد من وجبات الإفطار في رمضان.. أما الآن فلا يمكننا تحمُّل تكلفة أكثر من وجبة واحدة؛ لأن الأسعار ارتفعت كثيرًا".

وتُكمل "في كل عام، خاصة خلال شهر رمضان، نعتقد أن الأمر سيكون أقلَ وطأة، ولكن الأمر يزداد صعوبة مع مرور الأعوام وتردي الأوضاع المعيشية في سوريا والعالم أجمع".