دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن
كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، والمقرر في الأول من حزيران/يونيو المقبل.
وشارك الديوان الملكي الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران، والذي جاء فيه: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف"، مع هاشتاغ مرفق "نفرح بالحسين".
وكشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في "إنستغرام"، مؤكدًا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع "نفرح" كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.
وأضاف أنه تم اختيار كلمة "الفرح" دلالة على جوهر الحدث، لافتًا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول (الحاء) لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف (الراء) لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.
وأوضح مصمم الجرافيك أنه تم استخدام خط "الثلث" العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.
بطاقة الزفاف
وكان تمَّ في وقت سابق الكشف عن بطاقة دعوة الزفاف، التي وجهها الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله للمدعويين لحضور حفل الزفاف الملكي، الذي سيقام في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.
وطبع على البطاقة الآية الـ21 من سورة الروم، باللون الذهبي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كُتب تحته اسما الحسين ورجوة.
إضافة إلى ذلك، وجَّه الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا بطاقة دعوة لعدد من كبار الشخصيات ووجهاء العشائر الأردنية لحضور مأدبة عشاء، من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي.
ومن المقرر أن تقام المأدبة يوم الـ22 من أيار/ مايو 2023 في مضارب بني هاشم.
ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.