دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن

وكشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في "إنستغرام"، مؤكدًا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع "نفرح" كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.

وأضاف أنه تم اختيار كلمة "الفرح" دلالة على جوهر الحدث، لافتًا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول (الحاء) لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف (الراء) لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.

وأوضح مصمم الجرافيك أنه تم استخدام خط "الثلث" العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.