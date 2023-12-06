بهدف المساواة.. حزب مغربي يقترح عِدة للرجل بعد الطلاق

قدّم حزب مغربي، مقترحات لمراجعة مدونة الأسرة، بينها مفهوم "العدة" المفروضة على المرأة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها، بما يفضي إلى تجاوز التصور التقليدي للمقاربة السابقة، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وقالت صحيفة "الصباح" المحلية، إن حزب التقدم والاشتراكية، اقترح في مذكرة رفعها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ألّا يُسمح للرجل بالزواج هو أيضاً بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، بشكل مباشر، وخلال الفترة المحددة للعدة بعد الطلاق، وذلك إقراراً بالمساواة بين الزوجين.

وأضافت الصحيفة أن التقدميين يؤكدون، أن اكتساب الحق في زواج جديد يجب أن يرتكز على المساواة بين الزوجين داخل الآجال نفسها وفق المقتضيات نفسها، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حال ثبوت وجود حمل، وطالبوا بتعويض مصطلح المتعة بالتعويض عن الضرر؛ لأن الأول فيه مس بالكرامة.