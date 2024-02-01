"الآثار" تعلّق على اكتشاف أقدم حالة التهاب مفصلي روماتويدي في مصر

علّق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر على اكتشاف أقدم حالة إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في أحد المدافن الأثرية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف "مهم للغاية، وسيتم إجراء العديد من الأبحاث عليه".

واكتشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة بقايا هيكل عظمي لسيدة شابة تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك في أحد الدفنات بموقع الشيخ محمد في أسوان ضمن مشروع أسوان-كوم امبو الأثري "AKAP".

وقال وزيري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "إن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أنها الحالة الوحيدة المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي التي تم اكتشافها في مصر القديمة، والذي تشير إلى أنها أيضًا من أقدم الحالات في العالم، رغم أنه تم تعريف هذا المرض سريريًا فقط في القرن السابع عشر".