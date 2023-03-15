مدينة أمريكية تغير اسمها إلى "تايلور سويفت‎‎"

قرر عمدة مدينة "غلينديل" الأمريكية إعادة تسمية المدينة لتحمل اسم النجمة "تايلور سويفت"، احتفاء بإقامة جولتها الغنائية الجديدة في المدينة.

في مؤتمر صحفي أقيم أمس الاثنين، وقّع "جيري وايرز"، عمدة مدينة "غلينديل" في ولاية كاليفورينا الأمريكية، وثيقة لإعادة تسمية المدينة لتصبح "سويفت سيتي" أو "مدينة سويفت".

ومن المقرر أن تحتفظ المدينة باسمها الجديد "سويفت سيتي"، حتى يوم 18 مارس، وهو اليوم الذي يشهد آخر فعاليات جولة تايلور الجديدة "The Eras Tour" في المدينة، وستستمر على مدار يومي 17 و18 مارس/آذار في ملعب "ستيت فارم" بجامعة فينيكس، حسب موقع "ذا نوز" الباكستاني.

وقال العمدة في بيان: "مدينة غلينديل مفتونة للغاية بلقاء تايلور سويفت مع انطلاق جولتها The Eras Tour، لذا ستتخذ المدينة اسما جديدا تيمنا بتايلور كاسم رمزي جديد بمناسبة الجولة في يومي 17 و18 مارس/آذار".

وأضاف: "نفعل شيئا استثنائيا للغاية للاحتفال بحقيقة أن حفلات تايلور تبدأ من هنا، فنحن نعلم جيدا أنها من أكثر النجوم تأثيرًا في جيلها ونعبر عن حبنا لها وعن كل معجب مخلص لتايلور سويفت بأناقة".

وكانت سويفت قد أعلنت عن جولتها المنتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقالت: "يسعدني الإعلان عن جولتي التالية Taylor Swift | The Eras Tour، التي ستكون بمثابة رحلة عبر مختلف الفترات في مسيرتي المهنية، الماضي والحاضر، ستكون الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة هي المحطة الأولى من الجولة".

وبعد فترة وجيزة من إعلانها عن الجولة، كشفت سويفت أن الجولة سيتم عرضها في 8 أماكن أخرى، كما أعلنت لاحقا أن الجولة ستتضمن عروضا متنوعة من فرقة الروك الأمريكية "بارامور" والمغنية البريطانية الفلبينية " بيبادوبي" وعازفة الجيتار والمغنية فيبي بريدجز، إضافة إلى مشاركة المغنية النرويجية "ماري أولفين" الشهيرة بـ "غيرل إن ريد" والمغنية الامريكية "غرايسي أبرامز".

ومن المقرر أن يشهد يوم 17 مارس/آذار أولى فعاليات جولة تايلور سويفت الجديدة على أن يكون يوم 9 أغسطس/آب هو الموعد الأخير، في لوس أنجلوس، وستكون هذه الجولة هي الأولى بعد غياب حوالي 5 سنوات منذ آخر جولة لها "Reputation".