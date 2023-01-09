اعتداء على عامل نظافة في بورسعيد يثير استياءً بمصر

أثار اعتداء موظف بلدية في مدينة بورسعيد المصرية على عامل نظافة مسن بالشارع، استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك، بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر اعتداء موظف إزالات تابع للبلدية على عامل يجمع القطع البلاستيكية، وأخذ العربة التي يستخدمها في عمله.

وأظهر الفيديو، دفع الموظف للعامل بيده، وعدم الاستجابة لتوسلاته بأن يترك له العربة التي يسترزق منها، قبل أن يأمر العمال معه برفع العربة لسيارة البلدية، وترك الرجل يصرخ في وسط الشارع.