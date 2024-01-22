إيطاليا.. العثور على قصر شاطئي عمره 2000 عام

كشف مشروع لبناء ملعب للأطفال ومنطقة ترفيهية جنوب مدينة نابولي الإيطالية، عن أنقاض قصر شاطئي عمره 2000 عام.

وفي تقرير نشره موقع "سي ان ان" فإن القصر البانورامي يطل على جزيرتي إيسكيا وبروسيدا، وقد غمرته مياه البحر جزئيًّا.

ويعتقد الخبراء أن القصر الذي شيّد في القرن الأول، كان من الممكن أن يكون في يوم من الأيام مقر إقامة لبليني الأكبر، المؤلف الأسطوري وعالم الطبيعة وقائد أسطول البحرية الرومانية.

وكشفت عمليات الحفر التي تمت الأسبوع الماضي في بلدة باكولي الساحلية، عن الجدران الحجرية السميكة لعشر غرف كبيرة بأرضيات وجدران مبلطة، ومتاهة من التراسات الخارجية البانورامية السليمة.

وبالعودة إلى القرن الأول، كان من الممكن أن يقع القصر داخل الميناء الروماني في ميسينوم، حيث كان الأسطول المكون من 70 سفينة يسيطر على البحر التيراني لمدة أربعة قرون، والذي كان هدفه تأمين الجهة الغربية للإمبراطورية الرومانية.