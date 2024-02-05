طفلة كويتية تتصدر قوائم الأغنياء بجائزة 6.5 مليون دولار
دخلت الطفلة الكويتية آلاء يوسف عادل المطيري، وهي بعمر أربع سنوات، قوائم الأغنياء وأصحاب الملايين بعد أن فازت بجائزة نقدية قيمتها مليونا دينار كويتي (نحو 6.5 مليون دولار).
وأودع بنك "الخليج" في الكويت، المبلغ المالي في حساب الطفلة المطيري التي فازت بالجائزة الكبرى التي يقدمها البنك ضمن جوائز تستهدف المودعين فيه.
وحضرت المطيري برفقة والدها إلى البنك، للإشراف على إجراءات تسليم الجائزة، وإيداع مبلغ 2 مليون دينار في حساب الفائزة الشخصي.
ويقول القائمون على الجائزة، إن المطيري هي أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي.
فيما يقول يوسف المطيري إنه فتح حسابات ادخارية لجميع أبنائه في البنك، لكن الحظ حالف الصغيرة آلاء وفازت بالجائزة الكبرى.
وأصبحت الطفلة رغم صغر سنها من مشاهير الكويت بعد أن ظهرت في صور نشرها البنك خلال استقباله لها وتسليمها جائزتها، قبل أن تنتشر صورها وقصتها في مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها إحدى المليونيرات.