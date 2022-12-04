وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عامًا
توفي اليوم الأحد، الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
وكان فوزي، أمضى ما يقارب الشهر بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، قبل أن يعلَن عن وفاته.
أمضى فوزي ما يقارب الشهر بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، قبل أن يعلن عن وفاته.
ولد مفيد في الـ19 من يونيو 1933 بمحافظة بنى سويف جنوب مصر.
تخرج الراحل في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة المكتوبة ثم انتقل لاحقًا للعمل التلفزيوني، إذ قدَّم عشرات البرامج التلفزيونية والإذاعية.
سينمائيًّا، شارك الإعلامي المصري مفيد فوزي، في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومُحاور، هما "حديث المدينة"، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.
شارك الإعلامي المصري مفيد فوزي، في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومُحاور، هما: حديث المدينة، ومعالي الوزير مع الفنان أحمد زكي.