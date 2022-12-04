وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عامًا

توفي اليوم الأحد، الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان فوزي، أمضى ما يقارب الشهر بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، قبل أن يعلَن عن وفاته.