بعد عام من زلزال سوريا.. أحدث ظهور للطفلة المعجزة "عفراء" (صور)

في مثل هذا اليوم، منذ عام، وقع الزلزال المدمر الذي راح ضحيته نحو 60 ألف قتيل في سوريا وتركيا، والذي شرّد الآلاف، وخلّف أضرارا بالغة على المباني والشوارع.

ووسط الزلزال ولدت الطفلة "عفراء"، وتصدرت صورها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشالها من رحم أمها المتوفاة تحت الردم.

وفي الذكرى السنوية الأولى للكارثة، انتشرت صور جديدة للطفلة المعجزة عفراء التي خسرت والدها أيضا في الزلزال المدمر، حيث بدت بصحة جيدة وملامح السعادة مرسومة على وجهها.