بعد عام من زلزال سوريا.. أحدث ظهور للطفلة المعجزة "عفراء" (صور)
في مثل هذا اليوم، منذ عام، وقع الزلزال المدمر الذي راح ضحيته نحو 60 ألف قتيل في سوريا وتركيا، والذي شرّد الآلاف، وخلّف أضرارا بالغة على المباني والشوارع.
ووسط الزلزال ولدت الطفلة "عفراء"، وتصدرت صورها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشالها من رحم أمها المتوفاة تحت الردم.
وفي الذكرى السنوية الأولى للكارثة، انتشرت صور جديدة للطفلة المعجزة عفراء التي خسرت والدها أيضا في الزلزال المدمر، حيث بدت بصحة جيدة وملامح السعادة مرسومة على وجهها.
وبعد الزلزال تبنى الطفلة عفراء زوج عمتها خليل السوادي وضمها لتكون أختا لأبنائه السبعة.
وقال السوادي لوسائل إعلام آنذاك إنه أطلق اسم عفراء على الطفلة تيمنا بوالدتها الراحلة، مشيرا إلى أن زوجته أرضعتها، خاصة وأنها كانت قد وضعت طفلة قبل أيام من حدوث الزلزال.
ونالت صور عفراء الجديدة العديد من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبادلها الكثيرون مشيدين بتصرف عمتها وزوجها، اللذين حرصا على توفير الرعاية لها رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
يذكر أن زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر، كان قد ضرب شمال سوريا وجنوب شرق تركيا في ساعة مبكرة من صباح 6 فبراير 2023، موديًا بحياة عشرات الآلاف وتشريد أعداد ضخمة من السكان.