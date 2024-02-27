زيادة الإقبال على المواقع التي تشكل أهمية لأصحاب البشرة السوداء (صور)

وبحسب الموقع، ظلت العديد من المواقع المرتبطة باللحظات الحاسمة في تاريخ السود منسية أو مهجورة، أو تمت زيارتها من قبل عدد قليل من هواة التاريخ المتعصبين لسنوات عديدة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الأماكن التي تم التغاضي عنها ذات يوم، مثل مجتمع "أفريكاتاون" في "ألاباما"، مكانًا يجب زيارته للسياح من ذوي البشرة السوداء.

وأصبحت سفينة "أحفاد كلوتيلدا"، آخر سفينة أمريكية معروفة لجلب الأسرى من أفريقيا، تقدم الآن جولة في "أفريكا تاون" كل شهر.

كما حددت خدمة المتنزهات الوطنية أكثر من 80 موقعًا من "إنديانا" إلى "نيوجيرسي"، متصلة بخط السكك الحديدية التقليدي تحت الأرض، يمكن للناس زيارتها، وتحويل المواقع المرتبطة بالاستعباد وإلغاء العبودية إلى حدائق.