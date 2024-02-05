ماذا يفعل الرومان في شوارع الإسكندرية؟ (صور)

"لقاء أسطوري"

وقالت "هينار شريف" إن فكرة المعرض تتقاطع مع موضوعات كبرى أبرزها استعادة الوجه الحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط باعتبارها مدينة "كوزموبوليتنية" حوت حضارات عديدة وثقافات مختلفة على مر التاريخ، فضلًا عن صنع لقاء أسطوري يتسم بالدهشة والحميمية بين الماضي والحاضر فيما يشبه السفر عبر الزمن.

وأوضحت هينار لـ"إرم نيوز" أن المناقشات والتحضيرات استغرقت منهما نحو 3 أشهر، حتى خرجت الفكرة بشكلها النهائي الذي يتابعه الجمهور حاليًّا.