لأول مرة في السعودية.. احتساب أعمار الطلاب المستجدين بالتاريخ الميلادي

تبدأ وزارة التعليم في السعودية، الشهر المقبل، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس للصف الأول الابتدائي، واحتساب أعمارهم بالتاريخ الميلادي لأول مرة في المملكة.

وأعلنت الوزارة عن مواعيد التسجيل للعام الدراسي المقبل بالنسبة للطلاب المستجدين، وهو أول عام دراسي يحل بعد قرار مجلس الوزراء السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي نص على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن التعميم الصادر من وزارة التعليم، بشأن تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل، يعتمد تدوين التواريخ بالميلادي أولاً، ثم كتابة ما يقابلها بالتاريخ الهجري، عكس ما كان يكتب في الأعوام السابقة.