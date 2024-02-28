لأول مرة في السعودية.. احتساب أعمار الطلاب المستجدين بالتاريخ الميلادي
تبدأ وزارة التعليم في السعودية، الشهر المقبل، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس للصف الأول الابتدائي، واحتساب أعمارهم بالتاريخ الميلادي لأول مرة في المملكة.
وأعلنت الوزارة عن مواعيد التسجيل للعام الدراسي المقبل بالنسبة للطلاب المستجدين، وهو أول عام دراسي يحل بعد قرار مجلس الوزراء السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي نص على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن التعميم الصادر من وزارة التعليم، بشأن تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل، يعتمد تدوين التواريخ بالميلادي أولاً، ثم كتابة ما يقابلها بالتاريخ الهجري، عكس ما كان يكتب في الأعوام السابقة.
ووفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، فإن بداية العام الدراسي المقبل 1446، في الـ 18 من أغسطس/آب 2024، الموافق 14 صفر 1446 هجري، وسيتم احتساب عمر الطفل، اعتمادًا على التاريخ الميلادي فقط، بدلاً من الهجري المعمول به في السنوات الماضية.
وسيتم قبول تسجيل الطفل الذي سيكمل 6 سنوات أو أقل من ذلك إلى 90 يوماً مع بداية العام الدراسي، في 18 من أغسطس 2024، في الصف الأول ابتدائي، أي من كان تاريخ ميلاده 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أو قبل ذلك.
أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى 180 يوماً كحدٍّ أعلى (أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 18 نوفمبر 2018 إلى 15 فبراير/شباط 2019)، فيتم قبولهم بشرط الالتحاق سابقاً في سنة دراسية برياض الأطفال.
وينسحب تسجيل الطلاب على أساس التقويم الميلادي على طلاب رياض الأطفال، فالطفل الذي سيكمل عمر 3 سنوات ميلادية عند أول يوم دراسي، سيتم قبوله في المستوى الأول في رياض الأطفال.
وينص قرار مجلس الوزراء السعودي على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.