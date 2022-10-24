السودان.. كلية تمنع طالباتها من ارتداء البنطال والأزياء الضيقة للطلاب

أصدرت كلية جامعية في السودان عدة قرارات متعلقة بلباس ومظهر طلابها وطالباتها، ما أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين.

وقرر عميد كلية القانون في جامعة النيلين، أبوعبيدة الطيب، منع دخول الطالبات حرم الكلية بالبنطال.

ومنع كذلك الطلاب من ارتداء الجلابية المعروفة محليا بـ "علي الله" والأحذية المنزلية المعروفة بـ"السفنجات"، إضافة لمنع الزي الضيق للطالبات والطلاب.

كما منع "قص الشعر الشاذ" للطلاب، فيما سمح لهم بارتداء الزي السوداني كاملا "جلباب مع العمامة وحذاء مقفول".

وبرر الطيب قراره بأنه يأتي استنادا للائحة الزي في جامعة النيلين لسنة 2011، داعيا جميع الطلاب إلى الالتزام بالمظهر العام اللائق الذي يتوافق مع الأعراف والتقاليد السودانية.