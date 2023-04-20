سلطنة عُمان تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تعذر رؤية هلال شهر شوال بمغيب شمس اليوم، ليكون غدا الجمعة المتمم لشهر رمضان الفضيل والسبت أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي إعلان مقتضب قالت وكالة الأنباء العمانية عبر تويتر: "السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ".
وكانت مراصد الترائي في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال وعليه يكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلنت كل من إندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.
كما أعلنت ذلك أيضًا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا، وتايلند، وسنغافورة، واليابان.