بريطانيا.. عمال التوصيل يضربون في عيد الحب

يعتزم عمال توصيل في منصات مثل "دليفرو" و"أوبر إيتس" و"جاست إيت" الإضراب في المملكة المتحدة خلال عيد الحب، وكذلك العمال في شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية؛ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وعلى حساب "دليفري جوبز يو كاي" Delivery Jobs UK في إنستغرام، الذي يضم حوالي ألفي متابع، دعت رسالة إلى إضراب عمّال منصات توصيل الوجبات أو التسوق في 14 شباط/فبراير بين الساعة 17:00 و22:00 بتوقيت غرينتش، في وقت العشاء.

وفي الموازاة، نشر اتحاد "جي ام بي" النقابي بياناً على موقعه الإلكتروني قال فيه إن إضراباً سينظم في موقع ضخم تابع لمجموعة "أمازون" في كوفنتري، "أيام 13 و14 و15 شباط/فبراير، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 عامل".

وأضاف الاتحاد: "هذه الأيام الثلاثة الأولى لموجة جديدة من الحركة الاجتماعية بعد أن صوّت العمال بأغلبية كبيرة للغاية لصالح تمديد الإضرابات"، بعد تحركات مماثلة العام الماضي.

ويطالب المضربون عن العمل في "أمازون" بأجر قدره 15 جنيهاً إسترلينياً (19 دولارا) في الساعة.