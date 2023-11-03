مخالفة "غريبة" تفرضها الصين على ركن السيارات بمواقف غير مخصصة

في معظم بلدان العالم، تعاقب شرطة المرور سائقي السيارات على ركنها في الأماكن غير المخصصة من خلال فرض غرامات مالية، لكن في الصين الوضع مختلف.

وبالنظر لحجم الصين ليس واضحا إن كان القانون الجديد يُطبق في جميع أنحاء البلاد، خاصة أن أنظمة المرور تختلف من منطقة لأخرى، ومع ذلك بدأت بعض المناطق في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين لا يحترمون قوانين ركن السيارات، من خلال لصق جهاز لا يمكن انتزاعه عن باب السيارة، إلا في حال دفع الغرامة.

ويأتي الجهاز على شكل كوب شفط كبير متصل بباب السائق، وفيه كابل يلتف حول مرآة الرؤية الجانبية، وفي داخله جهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يُستخدم لتتبع عدد الأيام التي كان النظام نشطًا فيها: وبهذه الطريقة، يتم حساب مبلغ الغرامة المالية لحين تسديدها.