مأكولات رمضان في أسواق عدن.. باعة كُثر وإقبال ضعيف

على امتداد شوارع الحي التجاري لمدينة عدن القديمة "كريتر" مركز العاصمة المؤقتة لليمن، يرتص عشرات الباعة بعرباتهم ومفارشهم، عصر أيام شهر رمضان، لبيع ما يصنعونه من طبخات ومأكولات تشتهر بها مائدة الشهر الفضيل في عدن.

ويعد شهر رمضان موسما حافلا لبيع هذه المأكولات في أسواق عدن، التي يزداد فيها عدد الباعة تدريجيا كل عام، حتى بات المعروض من هذه المأكولات يفوق الطلب عليها.