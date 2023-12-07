"منقوشة الزعتر"على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي

أدرجت اليونسكو الأربعاء، منقوشة الزعتر، على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، واصفة إياها بأنها "راسخة في الهوية" اللبنانية.

وقرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تعقد اجتماعاتها منذ الإثنين في كاساني شمال بوتسوانا، إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتٌخبز في الفرن أو على "الصاج"، ضمن التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدّمه لبنان في آذار/مارس 2022.

وذكّرت اليونسكو في وصفها للمنقوشة، بأنها "خبز مسطّح يُعدُّ في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور".

ولاحظت أن صلوات ترافق إعداد العجين، التماساً لاختمار العجين، فيقوم المسلمون بتلاوة بداية سورة الفاتحة ويقوم المسيحيون بتلاوة الصلوات والتصليب".

وإذ اعتبرت أن المنقوشة "ذات قيمة رمزية في لبنان"، شدّدت على أن "المنقوشة راسخة في الهوية وتذكّر نكهاتها بالجمعات الصباحية التقليدية أو ما يُعرف بـ"الصبحية" التي تؤدي دوراً رئيساً في التفاعل الاجتماعي".