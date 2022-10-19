وفاة الكاتب السعودي عبدالله الجعيثن عن 70 عامًا

توفي مساء اليوم الأربعاء الكاتب السعودي عبدالله الجعيثن عن عمر يناهز الـ70 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ووفق موقع "سبق" المحلي، ستقام الصلاة على الراحل بعد عصر يوم غد الخميس في جامع الجوهرة البابطين شمال العاصمة السعودية الرياض.

يذكر بأن الجعيثن بدأ الكتابة وهو طالب في الثانوي عبر برنامج (يا أخي المسلم) وتعاون مع الإذاعة 25 سنة قدم خلالها برامج متنوعة يومية وأسبوعية في إذاعتي جدة والرياض.

وكتب الراحل في العديد من الصحف والمجلات داخل المملكة وخارجها، وألف أكثر من خمسين كتاباً أكثرها اجتماعية عدا (كيف تستثمر أموالك في الأسهم؟) الذي نشره عام 1992.

ولد الجعيثن في القصب في منطقة الرياض عام 1950، وعده النقاد من كتاب المقالة الاجتماعية البارزين، وأقرب كتاب المقالة الصحفية إلى الأسلوب الأدبي.

ومن أبرز أعماله: دليل الحب والبغض بين الرجل والمرأة، والغزل بصوت أنثوي، وتجاربهم مع السعادة (3 أجزاء)، وجرح حمامة بيضاء، وفن الاستمتاع بالحياة، وذكريات ضاحكة (جزءان)، وصور من حياة امرأة، والإهمال عدو الحياة الزوجية... وسواها.