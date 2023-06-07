الإمارات تعلن تشكيل "مجلس مكافحة المخدرات"

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، تشكيل "مجلس مكافحة المخدرات" برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كشف عن ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال عبر تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله تشكيل (مجلس مكافحة المخدرات) برئاسة أخي سيف بن زايد".

وأضاف أن المجلس "يهدف لمكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع".

وشدد الشيخ محمد بن راشد على أن "المخدرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر.. وكل مسؤول حكومي وأمني.. وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يدًا واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا".