عربة طعام "فود ترك" تقود شابة سعودية نحو حلم افتتاح مطعمها الخاص‎‎

تتطلع نورة الحمود، لافتتاح مطمعها الخاص أخيراً في مدينة الهفوف العريقة بالمنطقة الشرقية في السعودية، بعد رحلة عمل وتدريب في تعلم الطهي ومغامرة ناجحة في العمل قاربت على الانتهاء.

وتعمل الشابة السعودية حالياً في مطعم متنقل أو ما يعرف باسم (فود ترك) وقد حققت مغامرتها تلك نجاحاً لافتاً كما تقول خلال عام ونصف من بدئها، وبات لديها الكثير من الزبائن الذين وفروا لها دخلا مرتفعا.

وقالت الحمود التي كانت تتحدث في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" الرسمية، إنها تتطلع حالياً لتطوير تجربتها عبر وزارة الثقافة قبل افتتاح مطعمها الخاص، حيث أنشأت الوزارة هيئة فنون الطهي لتطوير القطاع وتعليم المهتمين فيه بشكل أكاديمي.

ولفتت تجربة الشيف السعودية أنظار كثير من مواطنيها الذين يزورون مطبخها في الهفوف لتناول وجبات غربية سريعة تقدمها لزبائنها الكثر، ما يدر عليها دخلا إجماليا يصل إلى 40 ألف ريال شهرياً لم تحدد نسبة الربح فيه.

وتلقى نورة دعماً من زوجها في حلمها نحو الوصول لافتتاح مطعم خاص، وهو يساعدها في "الفود ترك" منذ أن تركت عملها في مطعم مشهور تعلمت فيه لمدة أربع سنوات كثيراً من فنون الطهي، قبل أن تتجه للمغامرة في العمل بمفردها، وتتطلع لافتتاح مطعمها الخاص لتطبيق أفكارها ووصفاتها الخاصة فيها.