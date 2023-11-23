ذبابة حية في أمعاء رجل تصدم الأطباء

أصيب أطباء من مستشفى ولاية ميزوري الأمريكية بصدمة بعد عثورهم على ذبابة حية في أمعاء مريض أثناء إجراء عملية تنظير قولون روتينية.

ونشرت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مؤخرا تفاصيل حالة الرجل الذي يبلغ من العمر 63 عاما، مشيرة إلى أنه حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون، فأجرى له الأطباء عملية تنظير، والتي يتم خلالها إدخال كاميرا إلى الأمعاء للتحقق من أي تشوهات، وهو ما حدث بالفعل، لكنهم صعقوا عندما وجدوا ذبابة حية سليمة داخل أمعاء المريض، مستغربين نجاتها من أحماض المعدة الأسيدية.

وقال الأطباء "تمثل هذه الحالة اكتشافا نادرا للغاية بمنظار القولون، إنه لغز، استطاعت هذه الذبابة أن تعيش في طريقها للقولون".