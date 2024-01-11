"أديداس" تنتج أكثر الأحذية الرياضية تكلفة في العالم

ذكرت صحيفة "تليغراف" أنّ شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية أنتجت حذاء جديداً للركض، معزز بالكربون، وزنه لا يتعدى 138 غرامًا، ليكون أكثر الأحذية الرياضية تكلفة في العالم.

وكانت "أديداس" قد رفعت من سعر قائمة تصميماتها الجديدة الفائقة الخفة إلى 450 جنيهًا إسترلينيًّا، وهذا يمثل زيادة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًّا عن منتجات سبتمبر/ أيلول.

وتضع شركة "أديداس" على موقعها رسالة تقول: "مباعة.. احصل عليها في المرات القادمة"، إلى جانب تضمين سعرها البالغ 450 جنيهًا إسترلينيًّا، الأمر الذي يدفع الزبائن المهتمين للاشتراك في الموقع من أجل متابعة الإصدارات المستقبلية والحصول عليها قبل نفادها.

ولكن من المرجح أن تكون الزيادة الإضافية في الأسعار مثيرة للجدل، لا سيما وأنّ أول 521 زوجًا تحتوي على ورقة "إخلاء مسؤولية" داخل صناديقها وفقًا للزبائن العدائين، ما يعني أن الحذاء مصمم للاستخدام في سباق واحد فقط.

أما "الحذاء الخارق" الجديد من "نايكي"، الذي تم ارتداؤه في ماراثون الرجال في العالم في العام الماضي، فقد بيع الأسبوع الماضي بعد عرضه في الخصومات بسعر قدره 284.99 جنيه إسترلينيّ.

ويُعزَّز حذاء نايكي "الفا فلاي 3" بطبقة كربونية ورغوة خاصة فائقة الاستجابة مصممة للاحتفاظ بالطاقة ودفع الركض إلى الأمام.

وهذا يمثل تحولاً جديداً رئيسياً في سباق التنافس بين المصنعين بعد اختراع شركة "نايكي" لحذاء السوبر الأول في العام 2016 وإطلاق نماذجهم الأكثر مبيعاً من "فابورفلاي" و"ألفا فلاي".

يذكر أن السباق لصناعة أحذية أسرع أصبح صناعة سرية تجلب الملايين من الدولارات، مع تحديث قواعد للابتكار في بداية العام 2022.