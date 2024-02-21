السعودية تعاقب المسؤولين عن إعلان مضلل تورط فيه مشاهير (فيديو)

وقالت الوزارة في بيان، إنها ضبطت متجرًا إلكترونيًّا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بإعلان جوائز عبارة عن سبائك ذهبية "عيار 21"، تبيَّن أنها بحجم "شريحة الجوال".

وأضافت الوزارة أن السبائك الذهبية مخالفة تمامًا لِما ظهر في إعلان المتجر، مبينةً أنه جرى استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وتحظر القوانين المحلية "تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".

وقالت الوزارة إن النظام ولائحته التنفيذية يتضمنان إيقاع عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.

وتداول مدونون سعوديون كثر، إعلان الوزارة عن ضبط المسؤولين عن المتجر الإلكتروني، مع صور ومقاطع فيديو قالوا إنها لترويج مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان المتجر.