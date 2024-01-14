مبادرة إنسانية.. جمع "دية" أردني بنحو 200 ألف دولار (فيديو)

نظمت إحدى عشائر محافظة المفرق، شرقي العاصمة الأردنية عمان، مبادرة إنسانية لجمع "دية" بقيمة 135 ألف دينار أردني، على خلفية جريمة قتل أحد الأشخاص، اتهم فيها 3 آخرون.

وتكاتف الناس من الأردن ودول عربية لجمع دية المقتول في الجريمة التي وقعت دون قصد في المفرق.

وبعد 8 ساعات من فتح باب التبرع، تم جمع كامل المبلغ المطلوب البالغ 135 ألف دينار أردني (نحو 190 ألف دولار أمريكي)، عبر الدفع المباشر أو بطرق التحويل الإلكتروني.

وكان ذوو المغدور وافقوا على قبول الدية، لإسقاط الحق الشخصي عن المتهمين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر جمع العائلة المبلغ المطلوب.