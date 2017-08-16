لا تنسَ هذه الخطوة الأساسية عند بحثك عن عمل

من الشائع جدًا الافتراض أنّ شبكتك الاجتماعية صغيرة جدًا أو لا يمكنها المساعدة في حاجتك للبحث عن عمل. إلا أن الواقع يقول غير ذلك عادةً وأنها أكبر مما تعتقد، وبدلًا من السماح لنفسك بالجري وراء المعارف والمصادر، يمكنك أخذ بعض الوقت وكتابة جهات الاتصال في شبكتك حتى لا تنسى أيًا منهم خلال عملية البحث.

وبذلك تدوّن قائمة لا تحتوي على أسماء جهات الاتصال فحسب، بل أيضًا على وظائفهم وعلاقتك بكل واحد منهم. ولبدء هذه القائمة يجب أخذ التصنيفات التالية بعين الاعتبار:

من يسهل سؤالهم

ابدأ بأولئك الحاضرين حولك في حياتك اليومية. هل تمارس الألعاب الرياضية نهاية الأسبوع؟ والدتك؟ صديقك؟ متطوع؟ عازف بيانو؟ أنت تعرف الكثير من الناس من خلال هذه العلاقات، بالإضافة إلى حياتك المهنية، ويجب عنونة جهات الاتصال هذه على أنها مهمة جدًا.

ومن الأمثلة، فإن شخصًا تعرفه قد يكون على علاقة مع عازف غيتار إسباني شهير على سبيل المثال. لن تعرف أو تخمن وجود هذه العلاقة لكنها موجودة. وسيكون من الخاطئ أن تستثني شخصًا على أنه ليس له ارتباط في مجال الموسيقى ولا يعرف أحدًا فيه لأنه يعمل مثلًا في مجال التقنية. فلا تعلم أبدًا من سيصلك بالشخص الذي سيجعلك تجد عملًا، لذا لا تستثني أحدًا عند الحديث عن بحثك عن عمل.

العلاقات البعيدة

لهذه المجموعة، عليك بعصف ذهنك لوضع قائمة بالأشخاص الذين لديك معهم علاقات شخصية أو مهنية إيجابية، لكنك لم تتحدث معهم لأكثر من 6 شهور. ويمكن التفكير بهم على أنهم الناس الذين تتمنى لهم الأمور الجيدة وتبتسم حين ترى تحديثاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنك لا تتحدث معهم بشكل اعتيادي.

ويمكن لهذه القائمة أن تكون أكثر قيمة من القائمة السابقة، لأنها على الأرجح لا تتعلق بنفس الدوائر التي تعرفها وبهذا تعمل تلقائيًا على توسيع دائرة بحثك.

الدرجة الثالثة

هذه قائمة أُمنياتك. أنت تعرف أنه يتوجب عليك الاتصال بهؤلاء الأشخاص، لكنك لست واثقًا من الطريقة التي ستجعلك تتواصل معهم. ضع في الحسبان أن تجدهم في المناسبات الخاصة في مجال العمل أو أن تطلب من الأشخاص في قائمتك الأولى أو الثانية تقديمك لهم. وقد يتطلب الأمر بعض التفكير الإبداعي لتحديد كيفية الظهور أمام هؤلاء الأشخاص في هذه القائمة، لكن بالتأكيد الأمر يستحق العناء.

الآن وقد أصبح لديك 3 قوائم من الأشخاص الذين بمقدورهم مساعدتك في بحثك عن عمل، فعليك وضع خطة للتواصل معهم والتحقق من أنهم يعرفون ما تبحث عنه والقيمة التي ستضيفها للشركة التي ستعمل بها. ومتى عثرت على ضالتك، تأكد من استمرار تواصلك مع التحديثات الاعتيادية. إن التواصل عبر الشبكات أمر له قيمة تتجاوز عملية بحثك عن عمل، وستجد أن ذلك سيخلق ويغذي علاقات جديدة مع أشخاص من القوائم الثلاثة، وسوف يأتي ذلك بثماره خلال حياتك المهنية.