إعلان القدس “عاصمة للشباب” لعام 2018

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، حفل توقيع “بروتوكول إعلان القدس عاصمًة للشباب” خلال عام 2018.

ووقع على البروتوكول وزير الشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب، وألشاد إسكندروف رئيس “منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون”.

وقال إسكندروف “إن الهدف الرئيسي من إعلان القدس عاصمة للشباب في عام 2018، هو جذب الشباب إلى القدس من كافة أنحاء العالم والدفاع عن المقدسات الإسلامية الموجودة فيه”.

وقال إسكندروف، فيما نقله عنه موقع “ديلي صباح” التركي، إن “اختيار القدس عاصمًة للشباب خلال 2018، جاء بعد تقييم دقيق، وأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال الآونة الأخيرة، ساهمت في تفضيل القدس على غيرها من المدن”.

وفسرإسكندروف ذلك بالقول: “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وتعرض المدنيين للعنف من قِبل سلطات (تل أبيب)، ساهم بشكل كبير في إعلان القدس عاصمة للشباب في 2018”.

وتابع: “هدفنا الرئيس من وراء هذه الخطوة هو جذب الشباب من كل أنحاء العالم الإسلامي إلى القدس، ودعم الهوية الإسلامية لهذه المدينة والحفاظ على مقدساتنا الموجودة فيها ورفع مستوى التضامن بين الدول الإسلامية بخصوص القضية الفلسطينية”.

وشدد إسكندروف على أن المنتدى يسعى لإعلام الرأي العام العالمي بخصائص وميزات مدينة القدس، وإبلاغ الجميع أن القدس مهد للديانات السماوية الثلاثة، وأنه من الواجب توفير الظروف الملائمة لمنتسبي كافة الأديان للتوافد إليه وأداء عباداتهم فيها.