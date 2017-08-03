رجل يبتكر حيلة تمكنه من القضاء على 8000 بعوضة يوميًا (فيديو وصور)

كشف شخص يدعى الآن دان روجاس عن طريقة ناجعة وسليمة بيئيا لقتل حوالي 8000 بعوضة كل ليلة.

وتعتمد خطة روجاس على قطعة رئيسة من المعدات، وهي المراوح الصناعية عالية الطاقة، ويتراوح سعرها على الإنترنت ما بين 100 إلى 300 دولار، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتم وضع شاشة حول شبكة المروحة ثم تثبيتها بواسطة المغناطيس، لتكون قوية بما فيه الكفاية لسحب المروحة.

وينجذب البعوض إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن زفير الحيوانات، وتحقيقا لهذه الغاية، وضع روجاس الكلب “روكي” في قفص بين اثنتين من المراوح.

ولمعرفة نتيجة حيلته، يضع لوحة من الورق المقوي لمعرفة كم الحشرات الميتة، ويمكن بعد ذلك تركها للسحالي والنمل والمخلوقات الأخرى للاستهلاك.

أما بالنسبة للأشخاص في المناطق التي تعاني من البعوض، وخاصة تلك التي تقع بالقرب من المستنقعات والكيانات الكبيرة من المياه، فيمكن أن يكون ذلك هو الحل الذي يحتاجون إليه خلال أشهر الصيف الحارة.