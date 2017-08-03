أندونيسيون يحرقون رجلًا اتهموه بسرقة مكبر صوت من مسجد

قالت الشرطة الأندونيسية، اليوم الخميس، إن عددا من المواطنين الأندونيسيين الغاضبين أضرموا النار في رجل، بعد أن اتهموه بسرقة مكبر صوت من مسجد.

وأكد مدير وحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة المحلية ريزال ماريتو، أن المواطنين طاردوا الرجل (30 عامًا) ليلة أمس الأول الثلاثاء، عقب أن رأوه وهو يخرج من مسجد في منطقة بيكاسي بالقرب من العاصمة الأندونيسية ومعه مكبر صوت.

وأضاف، صاح القائم على رعاية المسجد “لص” وقام المواطنون بمطاردته، وتمّ القبض على الرجل على بعد كيلومترين من المسجد، وقام السكان بضربه، كما سكب البعض بنزينا على الرجل وأضرموا النار فيه.

وقد توفي الرجل على الفور متأثرًا بجراحه والحروق التي لحقت به.

ونفى ماريتو، التقارير الإعلامية المحلية التي أفادت بأن الرجل يعمل فنيًا، وقد أخذ مبكر الصوت لإصلاحه.