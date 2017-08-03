مقاعد سوداء تشبه نساء يرتدين الخمار تكشف الوجه الحقيقي للتعصب في النرويج (صورة)

تعرضت منظمة نرويجية معادية للمهاجرين، إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت في صفحتها على “فيسبوك” صورة مقاعد سوداء شاغرة في حافلة ظنًا منها أن الصورة لنساء يرتدين الخمار.

وكتب أعضاء منظمة “الوطن أولًا” اليمينية، تعليقات على المقاعد منها “مشهد مفجع ومخيف”، فيما تساءل آخرون في المنظمة التي تضم 13 ألف عضو، عما إذا كانت الراكبات الوهميات يحملن عبوات ناسفة أو أسلحة تحت عباءاتهن.

وقال الصحافي جوهان سلاتافيك، الذي نشر صورة المقاعد السوداء، لصحيفة “واشنطن بوست”: “نشرتها لأعرف رد فعل الناس، هناك فرق بين الانتقادات المشروعة تجاه سياسة اللاجئين في أوروبا وبين العنصرية والتعصب الأعمى ضد الأجانب، كنت أريد أن أوضح الفرق، وأعتقد أنني نجحت بفضل هذه الحيلة”.

وأضاف سلاتافيك في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست” أنه “ضحك في النهاية على ردود أفعال المعادين للمهاجرين”.

يشار إلى أن اللباس النسائي الإسلامي، سواء الخمار أو الحجاب، يثير الجدل مؤخرًا في النرويج، وتسعى حكومة البلاد إلى تمرير قانون في ربيع 2018، يمنع ارتداء الخمار في المدارس والجامعات ورياض الأطفال، رغم أن جزءًا كبيرًا من النرويجيين يعارض القانون.