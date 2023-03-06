بعد "بيتبول" أميرة شنب.. اقتناء الكلاب الشرسة يثير الجدل في مصر

اقتناء سلاح

من جهته، قال أمين عام نقابة الأطباء البيطريين في مصر، الدكتور محمد عفيفي سيف، إن "كلاب (بيتبول) مسموح بدخولها مصر، وغير محظورة، وقائمة الدول التي تحظر دخول هذا النوع من الكلاب لا تضم مصر".

وأضاف عفيفي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تربية الكلاب بشكل عام داخل المنزل خطأ، لأسباب صحية، لأنها ناقلة للأمراض"، مشيرا إلى أنه "ليس صحيحا أن البيتبول لا يُهاجم الشخص إلّا حال حدوث استفزاز له، ولا يُمكن التحكم فيه".

وأوضح أن "هذا النوع من الكلاب (البيتبول)، سلالة قوية وشرسة، واقتناؤه هو بمثابة اقتناء سلاح، والكثير من الأشخاص لا يُدركون ذلك، ومدى الخطورة من اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات".

وبين أنه "يتم تقديم توصيات ومقترحات بشكل يومي من الأطباء البيطريين، فيما يتعلق بالكلاب الشرسة أو الشوارع، تلك المشكلة التي لا تقتصر على السعار فقط، فالحالة التي أثارت الرأي العام حاليا، على سبيل المثال هي عقر وهجوم وشراسة".

وواصل: "الكلاب مفترسة، معروف أنها آكلة لحوم، وهذا ليس هجوما عليها كما تُحاول جمعيات الرفق بالحيوان تصوير ذلك"، لافتا إلى أن "العقوبة لمالك البيتبول ستكون على حسب توصيف حالة المجني عليه محمد محب من جانب المحكمة".

واستطرد: "مالك الكلب في واقعة محمد محب، لم يلتزم، فهو في منطقة سكنية، والكلب لا يصح أن يكون طليقا، ويجب أن يكون مقيدا ومُكممًا حتى لا يعقر أحدا"، مشيرا إلى أن "مصير الكلب حاليا في يد النيابة المصرية، سواء بالقتل الرحيم له أو إيداعه في حديقة الحيوان".

وقال: "إذا كان الكلب للحراسة ومدربا بشكل صحيح، لا يعقر"، لافتا إلى أن "البيتبول من أشرس وأقوى أنواع الكلاب، والعجيب أن يتم اقتناؤه في شقة سكنية، فهو من الوارد أن يغدر حتى بصاحبه في أي لحظة".

ووجه أمين عام الأطباء البيطريين، حديثه إلى مجلس النواب المصري، بضرورة "الانتباه إلى مشكلة الكلاب، فيما يتعلق بالسلالات التي يتم استيرادها، وضرورة وقفها، ووقفة أيضاً لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع، التي يُزيد عددها عن الحد، وهي تقدر بحوالي 25 مليون، وهذا خطر على التوازن البيئي".

إقبال كبير

وفي السياق نفسه، قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق في مصر، إن "البيتبول ليس حيواناً أليفاً ولا توجد أي قوانين أو تشريعات تُنظم عملية اقتناء هذا النوع من الكلاب أو الحيوانات المفترسة بشكل عام"

ولفت العامري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "كلاب (البيتبول) شرسة ولا تصلح تربيتها في المنازل، وهناك أكثر من 20 فصيلة أخرى ينطبق عليها نفس الأمر، لكن لا يوجد أي قانون يُنظم تلك المسألة في مصر".

وأكد أن "كلاب البيتبول لا يُمكن ترويضها، فهي لديها غريزة شرسة، وتشبه الأسد في الشراسة، وهي حيوانات عفية، حال تُركت لتهاجم أي شخص ستقتله".

وذكر أن "هناك أكثر من 12 نوعا من الكلاب الشرسة موجودة في مصر، ويتم تربيتها في المنازل، وهذا خطأ، وتلك الأمور تحتاج إلى تنظيم، فهذه الحيوانات خطيرة ويُمكن أن تُسبب مصائب كبيرة لأصحابها".

تحرك برلماني

وتحرك عدد من أعضاء البرلمان المصري، بعد واقعة محمد محب، من أجل وقف استيراد الكلاب الشرسة نهائيا، بما فيها "البيتبول".

عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، النائب أيمن أبو العلا، تقدم بطلب إحاطة لحظر استيراد 12 فصيلة من الكلاب الشرسة وعلى رأسها "البيتبول".

وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة، إن هناك فصائل كثيرة تصل إلى 12 فصيلة من الكلاب المفترسة الشرسة التى ينبغي حظرها نهائيا واستثناء الجهات المسؤولة فقط من قرار الحظر.

وقال: "هذه الكلاب خطر على أصحابها قبل أن تكون خطرًا على المواطنين ويجب خروج قرار سريع بحظرها ومعاقبة مخالفي القرار".

وأشار إلى ضرورة تدخل هيئة الطب البيطري لحظر استيرادها نهائيا، وتكون هناك رقابة قوية لمنع تواجدها في مصر.

وفي السياق نفسه، تقدمت عضو البرلمان المصري، آمال عبدالحميد، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لإصدار قرار وزاري بمنع استيراد ودخول كلاب من سلالة "بيتبول"، واعتبار اقتنائها وحيازتها جريمة.