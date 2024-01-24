اليابان تسمح للسجناء الرجال باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة

تسمح وزارة العدل اليابانية اعتباراً من الشهر المقبل للسجناء الذكور باستخدام مكيفات الشعر ومستحضرات العناية بالبشرة، وهي منتجات مسموحة حالياً فقط للسجينات، لمراعاة المعايير الجنسانية المتغيرة، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وبحسب القواعد المعمول بها حالياً، فإن أدوات النظافة الشخصية هذه، التي يتم شراؤها في السجن أو تعطى للسجناء، متاحة للنساء فقط، على افتراض أنهنّ وحدهنّ اللواتي يستخدمنها.

لكنّ وزارة العدل اليابانية أبلغت مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء اليابان هذا الشهر أن الرجال سيتمكنون من الحصول على هذه المستحضرات بموجب قواعد معدلة، على ما قال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول، طالباً عدم كشف هويته: "ندرك حقيقة أن المجتمع الياباني يتجه أكثر فأكثر نحو القضاء على التمييز المفرط بين الجنسين".

وأضاف: "لذلك فإننا نعتبر أنه من الضروري معاملة السجناء بطريقة تعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع"، موضحاً أن القواعد الجديدة ستطبَّق اعتباراً من شباط/فبراير.

ومع ذلك، قالت الوزارة إن الرجال المسجونين لن يتمكنوا من الحصول على منتجات أخرى مثل مشابك الشعر والفوط الصحية.