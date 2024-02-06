مسن سعودي يلهم المواطنين في الحفاظ على البيئة (فيديو)
أصبح العم باجح بن ثامر الحربي، ملهمًا للمواطنين السعوديين في الحفاظ على البيئة بعد أن حظي بتكريم رسمي بعد سنوات طويلة من العمل التطوعي البيئي بعيدًا عن الأضواء.
وواظب العم "أبو سعود" الذي يعد أكبر ناشط بيئي في المملكة، طوال سنوات على تنظيف أراضٍ برية واسعة في منطقة القصيم من النفايات التي يتركها العابرون أو المتنزهون أو تجلبها الرياح، في مبادرة شخصية تطوعية منه.
لكن أحد العابرين للطريق قبل أيام، توقف عند العم باجح بعدما فاجأه وجوده وحيدًا في منطقة برية مفتوحة بمفرده، قبل أن يكتشف أنه يقوم بجمع النفايات من المكان حفاظًا على نظافته.
واختار الرجل العابر تصوير العم باجح في مقطع فيديو ليحكي فيه عن جزء من تطوعه في العمل البيئي، ويوصي مواطنيه بأن يحذوا حذوه في ذلك المسار الذي يجد دعمًا واهتمامًا حكوميًّا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية.
ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لاتباع نصائح الرجل المسن من قبل جميع السكان، فيما توجت إمارة منطقة القصيم الثناء الواسع على أكبر ناشط بيئي في المملكة بتكريم رسمي له.
وأطلقت السعودية في السنوات القليلة الماضية، سلسلة تشريعات بيئية وشرطة متخصصة لتطبيقها، وقيدت الصيد والاحتطاب ضمن خطة للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وكان تحديد محميات واسعة في مختلف مناطق المملكة لتنمو فيها النباتات وتتكاثر الحيوانات، أبرز ملامح تلك الخطة.