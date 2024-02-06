مسن سعودي يلهم المواطنين في الحفاظ على البيئة (فيديو)

أصبح العم باجح بن ثامر الحربي، ملهمًا للمواطنين السعوديين في الحفاظ على البيئة بعد أن حظي بتكريم رسمي بعد سنوات طويلة من العمل التطوعي البيئي بعيدًا عن الأضواء.

وواظب العم "أبو سعود" الذي يعد أكبر ناشط بيئي في المملكة، طوال سنوات على تنظيف أراضٍ برية واسعة في منطقة القصيم من النفايات التي يتركها العابرون أو المتنزهون أو تجلبها الرياح، في مبادرة شخصية تطوعية منه.

لكن أحد العابرين للطريق قبل أيام، توقف عند العم باجح بعدما فاجأه وجوده وحيدًا في منطقة برية مفتوحة بمفرده، قبل أن يكتشف أنه يقوم بجمع النفايات من المكان حفاظًا على نظافته.