هكذا يقضي اللاجئون العرب شهر رمضان في مراكز الإيواء الأوروبية

يقضي اللاجئون العرب في مراكز الإيواء والمخيمات شهر رمضان المبارك، وهم يعانون من ظروف صعبة فرضتها عليهم إقامتهم الجديدة، حيث يعانون من لوعة البُعد عن أجواء رمضان في بلادهم المليئة بالألفة والروحانية والحب.

وبين مَن ينتظر أوراق إقامته، ومَن يترقب قرار ترحيله، ومَن ينتظر مصير استئنافه لقرار رفض اللجوء، يحل رمضان على اللاجئين المسلمين في مراكز الإيواء الأوروبية هذا العام، ملتزمين بطقوسه وعاداته، رغم الأجواء الجديدة وظروف عدم الاستقرار والمصير المجهول الذي يلوح في الأفق.

لوعة البُعد عن رمضان الشام

وقال ملهم برصا (31 عاماً): "رغم الظروف الصعبة وعدم توفر أبسط مقومات الحياة هنا في مخيم تير آبل بهولندا، إلا أننا نحيي طقوس رمضان من إفطار وسحور، ونصلي التراويح جمعاً في المخيم".