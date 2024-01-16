السعودية.. تعيين مئات الداعيات النساء وهذا عدد الداخلين للإسلام (فيديو)
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، عن استعانة وزارته في الفترة الماضية بمئات الداعيات بعد سنوات من هيمنة الرجال على تلك الوظيفة الرسمية في الوزارة.
وقال الوزير آل الشيخ الذي تولى منصبه في العام 2018، إنه عيَّن قرابة ألف داعية من النساء بعد توليه الوزارة لسد النقص الحاد في تلك الوظيفة من النساء.
وبيّن الوزير في لقاء تلفزيوني بثته قناة "روتانا" السعودية الخاصة، أن عدد الداعيات النساء يفوق حاليًّا عدد الدعاة من الرجال في الوزارة، فمن بين 1471 داعية من الجنسين، يوجد أكثر من 932 داعية امرأة.
وإلى جانب الدعاة الموظفين بشكل رسمي، تستعين الوزارة بنحو ثلاثة آلاف داعية من الجنسين عبر نظام التعاون معهم.
ويقول الوزير إن عدد من دخلوا الإسلام العام الماضي 2023، بلغ أكثر من 163 ألف شخص، عبر جهود الجمعيات الدعوية ومكاتب توعية الجالية في المملكة.
وتستضيف السعودية حاليًّا نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، سيما دول شرق آسيا، قدِموا للعمل في أكبر اقتصاد خليجي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وللمملكة مكانة خاصة في العالم الإسلامي، حيث يزورها ملايين المسلمين كل عام للحج والعمرة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، ولها نشاط كبير في بناء المساجد وتوزيع المصاحف ودعم الجمعيات الدعوية في العالم.