السعودية.. تعيين مئات الداعيات النساء وهذا عدد الداخلين للإسلام (فيديو)

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، عن استعانة وزارته في الفترة الماضية بمئات الداعيات بعد سنوات من هيمنة الرجال على تلك الوظيفة الرسمية في الوزارة.

وقال الوزير آل الشيخ الذي تولى منصبه في العام 2018، إنه عيَّن قرابة ألف داعية من النساء بعد توليه الوزارة لسد النقص الحاد في تلك الوظيفة من النساء.

وبيّن الوزير في لقاء تلفزيوني بثته قناة "روتانا" السعودية الخاصة، أن عدد الداعيات النساء يفوق حاليًّا عدد الدعاة من الرجال في الوزارة، فمن بين 1471 داعية من الجنسين، يوجد أكثر من 932 داعية امرأة.