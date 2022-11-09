مكافأة مهاجر سوري باع تذكرة اليانصيب الفائزة بأكبر جائزة في تاريخ أمريكا

حصل صاحب المتجر الذي باع التذكرة الفائزة بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة وتبلغ 2.4 مليار دولار، على مكافأة خاصة.

ومازال البحث جاريا عن الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة "سوبر بول" Superball الأمريكية، في حين تم العثور على صاحب المتجر وهو سوري يحمل الجنسية الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرجل يدعى جوزيف شحايد وهو من أصول سورية، قدم إلى الولايات المتحدة منذ 40 عاما، وتقدر قيمة مكافأته بمليون دولار.

ويمتلك جوزيف محطة وقود في ولاية كاليفورنيا، ومنها باع التذكرة الرابحة منذ أيام قليلة.