مكافأة مهاجر سوري باع تذكرة اليانصيب الفائزة بأكبر جائزة في تاريخ أمريكا
حصل صاحب المتجر الذي باع التذكرة الفائزة بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة وتبلغ 2.4 مليار دولار، على مكافأة خاصة.
ومازال البحث جاريا عن الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة "سوبر بول" Superball الأمريكية، في حين تم العثور على صاحب المتجر وهو سوري يحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرجل يدعى جوزيف شحايد وهو من أصول سورية، قدم إلى الولايات المتحدة منذ 40 عاما، وتقدر قيمة مكافأته بمليون دولار.
ويمتلك جوزيف محطة وقود في ولاية كاليفورنيا، ومنها باع التذكرة الرابحة منذ أيام قليلة.
ووفق ما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، فإن المسؤولين عن جائزة اليانصيب الأمريكية "باوربول"، سلّموا أمس الثلاثاء، الأمريكي ذي الأصول السورية، شيكا بمليون دولار، وذلك كمكافأة له، بعد بيعه التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى من محطة الوقود الخاصة به.
وكشف شحايد، 75 عاما، في حديثه لوسائل إعلامية أمريكية، أنه سيتشارك المليون دولار مع عائلته، وأحفاده البالغ عددهم 11 فردا.
وأكد جوزيف أنه لا يخطط لترك إدارة محطة البنزين الخاصة به، على الرغم من أن أسرته شجعته على التقاعد والاستمتاع بمكافأته.
من جهته، كتب لاعب كرة القدم الأمريكي، دوماتا بيكو، وهو زوج ابنة جوزيف شحايد، عبر إنستغرام: "باع والد زوجتي تذكرة اليانصيب "باوربول" الفائزة، مبروك بابا".
من ناحيته، ذكر داني وهو ابن جوزيف شحايد، إن محطة وقود والده، كانت قد باعت قبل الآن تذاكر يانصيب فائزة، لكنها كانت لجوائز بآلاف الدولارات.
وحتى اللحظة، لم يتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة عبر وسائل الإعلام، إذ مازالت حملات البحث عنه جارية.
يذكر أن جوزيف شحايد هاجر إلى الولايات المتحدة قادماً من سوريا عام 1980 مع زوجته وطفليه، بحثًا عن حياة أفضل، حسب تصريحاته.