"وداعاً يا مهجة القلب".. نهاية مفجعة للطفل الأردني عامر أبو الهيجاء
عثرت الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الزرقاء الأردنية، على جثة الطفل عامر أبو الهيجاء (5 أعوام) الذي فُقد داخل مجرى سيل السخنة في محافظة الزرقاء.
وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، أن "فرق البحث بذلت جهوداً كبيرة من خلال تمشيط المنطقة لمسافة تزيد عن 3 كم من مكان الغرق، وعثرت عليه متوفى، وتم نقله لأقرب مستشفى".
وكان والد الطفل، أشرف أبو الهيجاء نعاه بكلمات مؤثرة اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الأب المفجوع عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الحمد لله الذي أعطاني، وأخذ مني، من أجمل أيام حياتي الأيام التي عشتها معنا يا عامر، ماذا يقول قلب الأب، عامر، كل شيء يحدثني عن عامر".
وأضاف: "الحمد لك يا الله حتى ترضى عني، حمدًا يليق بجلالك، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد لله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، الحمد لله، إنا لله وإنا اليه راجعون".
وختم حديثه قائلًا: "موعدي معك في دار خلد، بها يحيا الحبيب مع الحبيب، وداعًا يا مهجة القلب".
وأوضح والد الطفل في منشور آخر على "فيسبوك": سنصلي الجنازة على ولدي عامر بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وسيكون الدفن في المقبرة القديمة، وسيبدأ العزاء بعد العصر لمدة يومين. لا أراكم الله مكروهًا".
ونعى الأردنيون الطفل عامر متأثرين بوفاته، حيث كتب إبراهيم أبو خليفة على "فيسبوك": "الله يصبر قلبك ويربط عليه، الله يرحمه ويغفر له ويجعل الجنه مثواه، أحر التعازي، لا حول ولا قوة إلا بالله".
وقال عماد فاعور: "إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم إن شاء الله".
فيما كتب فلاح المشاقبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابًا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، اللهُم صبراً وجبراً وقوة لوالديه، اللهُم امسح على قلوبهم بالرضا والصبر".