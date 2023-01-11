"وداعاً يا مهجة القلب".. نهاية مفجعة للطفل الأردني عامر أبو الهيجاء

عثرت الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الزرقاء الأردنية، على جثة الطفل عامر أبو الهيجاء (5 أعوام) الذي فُقد داخل مجرى سيل السخنة في محافظة الزرقاء.

وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، أن "فرق البحث بذلت جهوداً كبيرة من خلال تمشيط المنطقة لمسافة تزيد عن 3 كم من مكان الغرق، وعثرت عليه متوفى، وتم نقله لأقرب مستشفى".

وكان والد الطفل، أشرف أبو الهيجاء نعاه بكلمات مؤثرة اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الأب المفجوع عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الحمد لله الذي أعطاني، وأخذ مني، من أجمل أيام حياتي الأيام التي عشتها معنا يا عامر، ماذا يقول قلب الأب، عامر، كل شيء يحدثني عن عامر".